В Испании почти 9,5 тысячи врачей заразились коронавирусом

Почти 9,5 тысячи медиков заразились COVID-19 в Испании. Об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.





«Пострадали 9444 медицинских работника. Это высокая цифра по сравнению с другими странами. Это одна из наших забот, мы работаем над этим», - заявил он на пресс-конференции.





Также заразились 282 гражданских гвардейца и 172 военных, передает РИА Новости.





По числу жертв и зараженных коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 27 марта зарегистрировано более 64 тысяч случаев заражения, число жертв с начала эпидемии увеличилось до 4858 человек.