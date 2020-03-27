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В Испании почти 9,5 тысячи врачей заразились коронавирусом

врачи

Почти 9,5 тысячи медиков заразились COVID-19 в Испании. Об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.


«Пострадали 9444 медицинских работника. Это высокая цифра по сравнению с другими странами. Это одна из наших забот, мы работаем над этим», - заявил он на пресс-конференции.


Также заразились 282 гражданских гвардейца и 172 военных, передает РИА Новости.


По числу жертв и зараженных коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 27 марта зарегистрировано более 64 тысяч случаев заражения, число жертв с начала эпидемии увеличилось до 4858 человек.

Теги : Испания, медики, заражение коронавирусом
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