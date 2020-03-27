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Ученый назвал сроки по спаду интенсивности нового коронавируса в России

врачи

Академик, главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико высказал предположение, что пандемия коронавирусной инфекции в стране отступит в конце апреля – начале мая.


Он не сомневается, что инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.


«Основной механизм передачи – воздушно-капельный и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года. Поэтому в конце апреля – начале мая интенсивность распространения этой инфекции должна снизиться», – сказал ученый корреспонденту газеты «Известия».


Кроме того, врач с недоверием относится к прогнозам некоторых коллег о том, что COVID-19 переболеет большая часть населения мира. Такой сценарий маловероятен благодаря мерам, которые принимаются во всех государствах. 


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, которая распространилась из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли. В России сейчас известно о 1036 случаях заражения коронавирусом, при этом 703 – в Москве. Выздоровели 45 человек, трое скончались.

Теги : коронавирус, ученый, Россия
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