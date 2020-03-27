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Число жертв коронавируса за сутки в Италии побило новый рекорд – скончались 969 человек

врачи

Число умерших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, число жертв увеличилось до 9134. Об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.


Выздоровели 589 человек, их число дошло до 10 950. Также накануне выписались из больницы 999 пациентов, их рост замедляется третий день подряд, сообщает РИА Новости.


На настоящий момент коронавирусом заражены 66414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4401 случая.


Накануне 662 человека умерли. Днем ранее число скончавшихся составило 683. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 86,4 тысячи.

Теги : Италия, коронавирус, число умерших
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