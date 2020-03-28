Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции
Китайский город Ухань с населением 11 миллионов человек, полностью заблокированный из-за того, что стал источником и эпицентром глобальной пандемией коронавируса, частично открылся сегодня, 28 марта, после двух месяцев изоляции.
В январе Ухань был заблокирован на выезд и выезд жителей. Были установлены контрольно-пропускные пункты, а миллионы людей подверглись серьезным ограничениям в повседневной жизни. Сегодня Ухань вновь открыл свои двери, по крайней мере, частично.
Людям разрешено въезжать, но не выезжать из города. Поезда, прибывающие в субботу, были полностью забронированы не несколько дней вперед. Ограничения для жителей, желающих выехать из Уханя, не будут отменены до 8 апреля. Таким образом, крупный транспортный и промышленный узел является последним районом провинции Хубэй, где отменены ограничения на поездки.
Город, который справился с коронавирусомУхань заплатил самую высокую цену: более 50 000 человек инфицированы коронавирусом COVID-19 - больше, чем в любом другом городе Китая.
Город изо всех сил пытался сдержать вспышку. Длинные очереди пациентов выстраивались возле больнице в январе, а перегруженный персонал не мог их принять. Но цифры резко упали в последние недели. Официальные данные показывают, что за последние две недели в провинции было зарегистрировано 20 новых случаев.
Банки открылись, автобусные маршруты начали функционировать, хотя жителям советуют не прибегать к ненужным поездкам, а лицам старше 65 лет не советуют ездить на общественном транспорте.
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