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Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции

Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции

Китайский город Ухань с населением 11 миллионов человек, полностью заблокированный из-за того, что стал источником и эпицентром глобальной пандемией коронавируса, частично открылся сегодня, 28 марта, после двух месяцев изоляции.

В январе Ухань был заблокирован на выезд и выезд жителей. Были установлены контрольно-пропускные пункты, а миллионы людей подверглись серьезным ограничениям в повседневной жизни. Сегодня Ухань вновь открыл свои двери, по крайней мере, частично.

Людям разрешено въезжать, но не выезжать из города. Поезда, прибывающие в субботу, были полностью забронированы не несколько дней вперед. Ограничения для жителей, желающих выехать из Уханя, не будут отменены до 8 апреля. Таким образом, крупный транспортный и промышленный узел является последним районом провинции Хубэй, где отменены ограничения на поездки.

Город, который справился с коронавирусом

Ухань заплатил самую высокую цену: более 50 000 человек инфицированы коронавирусом COVID-19 - больше,  чем в любом другом городе Китая.
Город изо всех сил пытался сдержать вспышку. Длинные очереди пациентов выстраивались возле больнице в январе, а перегруженный персонал не мог их принять. Но цифры резко упали в последние недели. Официальные данные показывают, что за последние две недели в провинции было зарегистрировано 20 новых случаев.

Банки открылись, автобусные маршруты начали функционировать, хотя жителям советуют не прибегать к ненужным поездкам, а лицам старше 65 лет не советуют ездить на общественном транспорте.

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Теги : коронавирус, Китай
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Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции
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