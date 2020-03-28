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Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина

Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина

Сегодня бойцам Росгвардии раздали специальные анкеты, которые, как предполагается, будут заполнять пожилые люди старше 65 лет, замеченные на улицах Москвы. Исходя из анкетных данных и будет приниматься решение, был ли выход на улицу обоснованным.

Для московских пенсионеров, которые не собираются самоизолироваться, плохие новости: правительство Москвы решило частично действовать по опыту европейских стран, где сейчас бушует разгар пандемии. Но если там, так называемый "маршрутный лист" нужно было заполнять дома, указав причину выхода и объект назначения, то московским пенсионерам придется заполнять анкеты, которые им даст сотрудник Росгвардии.

Среди уважительных причин выхода на улицу указываются: прогулка с собакой, поход в продуктовый магазин или аптеку. 

Все остальные причины не считаются значимыми, поэтому пенсионер будет лишен 2000 рублей, обещанные мэрией Москвы в качестве компенсации из-за карантина.

Напомним, что Москва - это эпицентр коронавируса в России. За последние сутки в столице выявлено 114 новый случаях заражения, что увеличило количество инфицированных до 546 человек. Всего от коронавируса умерло 4 человека - все из них люди преклонного возраста.

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Теги : коронавирус, карантин
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