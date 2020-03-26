У нарушителей карантина будут отбирать машины
Первый такой случай уже зарегистрирован в Москве.
Автомобиля лишился первый житель Москвы, нарушивший правила самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом. Москвич, не смотря на запрет выходить из дома, отправился по своим делам на личном автомобиле. В результате, его отследили и задержали. Причем, автомобиль эвакуировали на штафстоянку на безопасное расстояние от машин других нарушителей.
Столь оперативная реакция на нарушение правил карантина стала возможна благодаря системе геолокации, подключенной к сотовому телефону. Кроме того, номер транспортного средства был в базе данных у полицейских и отслеживался по камерам видеонаблюдения на улицах столицы.
Столичному жителю, нарушившему статью 6.3 КоАП, «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», теперь предстоит оплатить штраф в размере 100 или 500 рублей. А еще ему придется оплатить услуги эвакуатора и время нахождения своего автомобиля на штрафстоянке. Причем забрать его оттуда оперативно он не сможет, потому как это тоже будет нарушением правил безопасности.
После выявления первого подтвержденного случая коронавируса в Ростовской области, сотрудники ДПС выходят на работу в перчатках и защитных масках.
Пандемия коронавируса привела к дефициту туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Однако на случай карантина лучше запастись едой. И тут важно сделать верный выбор, чтобы обеспечить себе полезный и вкусный рацион на несколько недель.
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