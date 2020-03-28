28-03-2020 16:01 - Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности28-03-2020 15:26 - ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса28-03-2020 15:18 - Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 83228-03-2020 15:16 - Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом28-03-2020 15:03 - Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе28-03-2020 14:46 - Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-1928-03-2020 13:55 - Карантин: закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек28-03-2020 13:05 - Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина28-03-2020 13:01 - На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса28-03-2020 12:49 - 4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей28-03-2020 12:34 - Поможет ли промывание носа от коронавируса28-03-2020 12:09 - На Украине умершего от коронавируса просто выбросили за дверь в мешке28-03-2020 11:51 - Трамп приводит в действие закон военного времени, чтобы приказать General Motors производить аппараты ИВЛ28-03-2020 11:47 - Из-за коронавируса повысился спрос на золото28-03-2020 11:25 - Роспотребнадзор рассказал, где можно гулять с детьми во время эпидемии коронавируса

Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-19

Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-19

Американская лаборатория представила портативный тест, который может сказать, есть ли у человека коронавирус COVID-19 всего за пять минут.

Abbott Laboratories заявляет, что "Управление по контролю за продуктами и лекарствами США" (FDA) дало компании экстренное разрешение начать использовать тестирование на медицинских работниках уже на следующей неделе.

Тест использующий молекулярную технологию, также показывает отрицательные результаты в течение 13 минут, говорится в сообщении компании.
«Борьба с пандемией коронавируса COVID-19 будет вестись по нескольким направлениям, а портативный молекулярный тест, который дает результаты в считанные минуты, добавляет широкий спектр диагностических решений, необходимых для борьбы с вирусом», - сказал президент и главный операционный директор Abbott Laboratories.

Небольшой размер теста означает, что его можно развернуть (он будет работать на легкой и портативной платформе ID Now - это аппарат размером с тостер) за «традиционными четырьмя стенами больницы в горячих точках», - работает с FDA, чтобы отправить его в вирусные эпицентры. Тест не был очищен или одобрен FDA, и был разрешен только для использования в экстренных случаях одобренными лабораториями и поставщиками медицинских услуг.

Напомним, что в США по данным на 27 марта зарегистрировано наибольшее количество инфицированных среди всех стран - более 100 000. Однако процент смертельных случаев низкий (1,5%) по сравнению, например с Италией - 10%.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности
У жены Германа Грефа подозревают коронавирус
Выявлены яды, способные спасти жизнь человека