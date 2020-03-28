Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-19

«Борьба с пандемией коронавируса COVID-19 будет вестись по нескольким направлениям, а портативный молекулярный тест, который дает результаты в считанные минуты, добавляет широкий спектр диагностических решений, необходимых для борьбы с вирусом», - сказал президент и главный операционный директор Abbott Laboratories.

Abbott Laboratories заявляет, что "Управление по контролю за продуктами и лекарствами США" (FDA) дало компании экстренное разрешение начать использовать тестирование на медицинских работниках уже на следующей неделе.Тест использующий молекулярную технологию, также показывает отрицательные результаты в течение 13 минут, говорится в сообщении компании.Небольшой размер теста означает, что его можно развернуть (он будет работать на легкой и портативной платформе ID Now - это аппарат размером с тостер) за «традиционными четырьмя стенами больницы в горячих точках», - работает с FDA, чтобы отправить его в вирусные эпицентры. Тест не был очищен или одобрен FDA, и был разрешен только для использования в экстренных случаях одобренными лабораториями и поставщиками медицинских услуг.Напомним, что в США по данным на 27 марта зарегистрировано наибольшее количество инфицированных среди всех стран - более 100 000. Однако процент смертельных случаев низкий (1,5%) по сравнению, например с Италией - 10%.Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.