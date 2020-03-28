Ученые установили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета установили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни.





Специалисты проанализировали геномы сотен тысяч человек и пришли к выводу, что у людей с темным цветом волос чаще всего половое созревание наступает раньше. А ранний пубертат повышает риск развития некоторых заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.





Ученые предположили, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, потому что эта железа одновременно выделяет гормоны, регулирующие созревание половых желез и влияющих на пигментацию, сообщает журнал Nature Communications.