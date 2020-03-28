Студенты из Новосибирска помогут пожилым во время самоизоляции



"На данный момент в штабе зарегистрировано около сотни человек, и с начала работы мы обработали свыше 30 заявок разного характера. Каждому волонтеру выдается комплект масок и антисептиков, а если будет контакт с потенциальным носителем вируса — то и специальный костюм. Перед выходом на смену волонтеры проходят чек-лист: измеряется температура, проводятся меры обязательной гигиены. Контакт волонтера с пожилым человеком сведен к минимуму. А если необходимо именно поговорить или взять что-либо у человека, то маска предлагается и пожилому человеку, при этом сохраняется расстояние более одного метра", цитирует сайт НГУ слова руководителя и координатора направления, третьекурсника Института медицины и психологии Владимира Попова.

15 студентов Новосибирского госуниверситета стали волонтерами акции помощи пожилым людям - во время высокого риска заражения короновирусной инфекцией они будут приносить свом подопечным необходимое - еду, воду и лекарства, сообщает пресс-служба НГУ.Штаб начал работать 23 марта.Помимо доставки всего необходимого, студенты работают на прямой линии, куда поступают заявки от пожилых.Ранее МедикФорум рассказал о проведенной в Новосибирске уникальной операции - пациентка была беременная женщина с искусственным клапаном сердца.