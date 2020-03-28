Беременную женщину с дисфункцией протеза клапана прооперировали в Новосибирске



"Плановое обследование в центре Мешалкина было назначено на 22-ю неделю беременности. Однако в последнее время меня беспокоило высокое давление, поэтому мы с мужем решили приехать на консультацию к кардиологу раньше назначенного срока. При прохождении эхокардиографии врачи диагностировали тромбоз протеза аортального клапана. С момента, как мы приехали в Центр, до операции прошло несколько часов. Ситуация требовала экстренного вмешательства", - рассказала пациентка.

"В случае угрозы маточного кровотечения или иных рисков, связанных с жизнью матери, команда специалистов во главе с главным акушером-гинекологом Новосибирской области была готова оперативно вмешаться в ход операции", - рассказал врач.