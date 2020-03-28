Беременную женщину с дисфункцией протеза клапана прооперировали в Новосибирске
Сложную и редкую операцию выполнили специалисты клиники Мешалкина.
В Новосибирске успешно проведена операция беременной жительнице области, у которой была обнаружена дисфункция протеза аортального клапана сердца. При этом жизнь ребенка была спасена.
Как рассказали в пресс-службе клиники, находящаяна 19-й недели беременности 36-летняя жительница поселка Чаны приехала в центр Мешалкина для планового обследования. Еще в 2006 году ей имплантировали протез аортального клапана.
Во время проведенной эхокардиографии выяснилось, что у нее нарушена функция протеза: в нем образовался тромб, который мешал нормальному току крови. Операция была нужна в экстренном порядке.
"Плановое обследование в центре Мешалкина было назначено на 22-ю неделю беременности. Однако в последнее время меня беспокоило высокое давление, поэтому мы с мужем решили приехать на консультацию к кардиологу раньше назначенного срока. При прохождении эхокардиографии врачи диагностировали тромбоз протеза аортального клапана. С момента, как мы приехали в Центр, до операции прошло несколько часов. Ситуация требовала экстренного вмешательства", - рассказала пациентка.
Из-за беременности операция была связана с большим риском - обычно в таких случаях беременность должна быть прервана.
Консилиум, в котором принимал участие главный акушер-гинеколога Новосибирской области Рэм Волков принял решение беременность сохранить.
Как рассказал заведующий кардиохирургическим отделением приобретенных пороков сердца Сергей Железнев, во время хирургического лечения сердечно-сосудистой патологии были созданы все условия, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на плод.
"В случае угрозы маточного кровотечения или иных рисков, связанных с жизнью матери, команда специалистов во главе с главным акушером-гинекологом Новосибирской области была готова оперативно вмешаться в ход операции", - рассказал врач.
Как уточнили в пресс-службе, за последние 15 лет подобных операций в мире было сделано лишь пять подобных операций.
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