Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний подросток умер после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки.





Уточняется, что еще в пятницу он был здоров и общался со своими друзьями, а в среду он уже скончался.

Подросток, у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, но ему отказали в помощи из-за отсутствия страховки и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце, медики из этой больницы шесть часов пытались спасти его, но 17-летний пациент умер.





Сначала его смерть связывали с коронавирусом, однако теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что этот случай требует более детального разбирательства, сообщает портал CBS.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, которая распространилась из Китая. Согласно последним данным, по всему миру заразились свыше 570 тысяч человек, 26 тысячи скончались. В США число зараженных превысило 110 тысячи человек, более 1700 из них умерли.