Минздрав предупреждает - коронавирус смертельно опасен для беременных
Об этом сообщает министерство здравоохранения России в четвертой редакции Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Еще недавно говорилось, что беременные реже заражаются коронавирусом и легче переносят заболевание и вот все оказалось совсем не так. У беременных женщин в случае инфицирования возрастает риск летального исхода, сообщается в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса.
Перинатальные осложнения связаны как с потенциальным воздействием самого вируса, так и с негативным эффектом от лекарственных средств. Дело может дойти до того, что для спасения собственной жизни беременной могут рекомендовать либо кесарево сечение, либо прерывания беременности. Но все это только после выздоровления от коронавируса.
«Прерывание беременности и родоразрешение плотно связано с большим количеством осложнений и увеличений рисков летального исхода. Может развиваться и прогрессировать дыхательная недостаточность, появиться утяжеление основной болезни и возникновение последующих осложнений, образование акушерских кровотечений. Ситуация может дойти до гибели плода», - предупреждает Минздрав.
В новой версии Рекомендаций так же обновлены раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19, рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания, расширены схемы лекарственной терапии.
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