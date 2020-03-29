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Медики установили время сохранения коронавируса в организме

коронавирус

Ученые в медицинском центре Пекина провели исследование и установили время сохранения коронавируса в человеческом организме.


Врачи выяснили, что у половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. Поэтому ученые считают необходимым продлить срок карантина излечившихся от коронавируса на одну-две недели.


Медики проанализировали данные 16 пациентов, средний возраст которых 35,5 лет. Все они выздоровели и имели отрицательный вирусный статус. Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести. Инкубационный период составлял в среднем пять дней, у всех имелись повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка, сообщается в журнале ATSJournals.


По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев, Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных, на третьем месте Китай — 81,4 тысячи. Число жертв COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи, почти 133,4 тысячи человек вылечились.


Вспышка коронавирусом нового типа впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

Теги : медики, коронавирус, организм человека
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