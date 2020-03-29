Российские ученые создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина. Научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта. Об этом сообщается на сайте агентства.





«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.





Она отметила, что этот препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19.





Также на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса. Данные разработки предлагается включить в методические рекомендации Министерства здравоохранения России.