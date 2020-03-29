В Ухане вводится строгий контроль за перемещением с использованием Big Data из-за страха завозных случаев коронавируса
Город Ухань осторожно открывается после двухмесячного карантина, но место рождения глобальной пандемии коронавируса сейчас стоит на страже против потенциальной новой угрозы: завозных случаев.
Ограничения на поездки были ослаблены, начиная с оживленной железнодорожной станции в Ухане, которая в субботу официально возобновила въездные перевозки. Вновь открыли автомагистрали, поскольку беспрецедентный карантин из-за коронавируса удерживал более 50 миллионов человек снят во всей провинции Хубей.
Это вызвало обратный поток местных жителей, которые оказались в затруднительном положении в другом месте в Китае, где многие сообщили о столкновениях с остракизмом или ограничением их передвижения. Сегодня они стекаются обратно в дома, которые они не видели по крайней мере в течение 10 недель.
Вернувшиеся прибывают на поезде в двух масках, латексных перчатках и защитных костюмах, зная, что несут потенциальную возможность нового витка инфекции коронавируса, но власти рискуют.
Контроль на границе УханяВсе пассажиры должны зарегистрировать свои личные данные и историю путешествий, прежде чем проходить проверку температуры. Они также должны показать либо сертификат хорошего здоровья, либо «зеленый» рейтинг в системе приложений для мобильных телефонов, которая была принята по всей стране и использует большие данные (Big Data) для отслеживания того, посетил ли человек районы высокого риска в Китае.
Без этого путешественники должны пройти тестирование на наличие нуклеиновых кислот на вирус, сообщил чиновник из района Цзянган в Ухани.
Тех, кто сообщает или подозревается в том, что выезжал за границу, отправляют в отдельную зону регистрации, где рабочие в защитных костюмах проверяют данные.
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