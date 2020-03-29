Ученые назвали температуру активизации коронавируса





Они выяснили, что активнее всего вирус при температуре около плюс 4 градусов Цельсия. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 пойдет на спад только через две недели. Высокие температуры вирус не переносит - он дезактивируется в течение 5 минут при плюс 70 градусах.





Также специалисты установили, что вирус может оставаться около трех часов на бумаге, а на одежде и обработанном дереве – до двух дней, до четырех дней он живет на стекле и до семи дней – на пластике, сообщает RT.