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Вассерман заявил, что пандемия коронавируса закончится масштабной войной

вассерман

Журналист и политический эксперт Анатолий Вассерман сообщил, что пандемия коронавируса закончится не только многочисленными жертвами и глобальным экономическим кризисом, но еще и масштабной войной.


Он отметил, что из-за начавшейся великой депрессии Федеральная резервная служба Соединенных Штатов снизила ключевую ставку и приступила к печати денег. В результате во всем мире выросла инфляция. Эти процессы постепенно приведут к обнищанию большей части мирового населения.


Вассерман считает, что данная пирамида в результате рано или поздно будет разрушена и пусковым механизмом этого процесса станет пандемия коронавируса и развал ОПЕК.


Он напомнил, что первая великая депрессия была остановлена именно Второй мировой войной, поэтому существует огромная вероятность нового масштабного военного конфликта, сообщает Discover24.

Теги : Вассерман, война, пандемия
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