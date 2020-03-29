Вассерман заявил, что пандемия коронавируса закончится масштабной войной

Журналист и политический эксперт Анатолий Вассерман сообщил, что пандемия коронавируса закончится не только многочисленными жертвами и глобальным экономическим кризисом, но еще и масштабной войной.





Он отметил, что из-за начавшейся великой депрессии Федеральная резервная служба Соединенных Штатов снизила ключевую ставку и приступила к печати денег. В результате во всем мире выросла инфляция. Эти процессы постепенно приведут к обнищанию большей части мирового населения.





Вассерман считает, что данная пирамида в результате рано или поздно будет разрушена и пусковым механизмом этого процесса станет пандемия коронавируса и развал ОПЕК.





Он напомнил, что первая великая депрессия была остановлена именно Второй мировой войной, поэтому существует огромная вероятность нового масштабного военного конфликта, сообщает Discover24.