Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска

В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска, который выдан в порядке, установленном московским правительством. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.





«В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - сказано в сообщении.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в столице домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста.





Покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, также разрешается ходить в ближайшие магазины продуктов, выносить мусор и гулять с домашними животными возле дома.





В указе поясняется, что данные ограничения не распространяются на граждан со спецпропусками.



