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Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска

москва

В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска, который выдан в порядке, установленном московским правительством. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.


«В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - сказано в сообщении.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в столице домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста.


Покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, также разрешается ходить в ближайшие магазины продуктов, выносить мусор и гулять с домашними животными возле дома. 


В указе поясняется, что данные ограничения не распространяются на граждан со спецпропусками.


Теги : Москва, спецпропуска, коронавирус
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