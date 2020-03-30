В ледовом дворце Мадрида будут хранить трупы умерших от коронавируса

Власти страны уже давно ввели чрезвычайное положение и закрыли все города на карантин, однако пока это не даёт существенных результатов. За нарушение режима карантина грозит штраф в 300 евро. За повторное нарушение придется заплатить уже 600 евро, а если поймали на третий раз, то можно отправиться в тюрьму. В борьбе с коронавирусом нового типа помогают все благотворительные и спортивные организации.За последние сутки в Испании жертвами COVID-19 стали 844 человека. Такие огромные показатели смертности вынудили власти страны перепрофилировать ледовый дворец в Мадриде под морг. Холодильные установки помогут сохранить тела. Сейчас крематории Испании переполнены, поскольку тела умерших от коронавируса подвергают обязательной кремации.