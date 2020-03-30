Победить коронавирус можно без вакцины

"Город с населением в 11 миллионов фактически перестал функционировать. Его закрыли на карантин, начался тотальный контроль и экстренные меры. А нарушителей этого режима начали привлекать к уголовной ответственности, а там это не два-три года, а от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения", - пояснил врач.

"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", - подчеркнул Фаворов.

По мнению Фаворова, врачи Китая использовали другой метод борьбы с коронавирусом - всеобщую изоляцию.Эпидемиолог утверждает, что для прекращения распространения коронавируса необходимо просто оставаться дома.