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Победить коронавирус можно без вакцины

Борьба с коронавирусом без вакцины

Победить коронавирус и прекратить распространение недуга можно и без вакцины. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. Он привел в пример китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения COVID-19. Несмотря на сложную ситуацию, китайским медикам удалось победить опасную болезнь.

По мнению Фаворова, врачи Китая использовали другой метод борьбы с коронавирусом - всеобщую изоляцию.

"Город с населением в 11 миллионов фактически перестал функционировать. Его закрыли на карантин, начался тотальный контроль и экстренные меры. А нарушителей этого режима начали привлекать к уголовной ответственности, а там это не два-три года, а от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения", - пояснил врач.

"Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию", - подчеркнул Фаворов.

Эпидемиолог утверждает, что для прекращения распространения коронавируса необходимо просто оставаться дома.
Теги : коронавирус, пандемия, вакцина
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