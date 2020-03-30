Людям с сильным иммунитетом не страшен коронавирус

"Хотя COVID-19 вызывается новым вирусом, у здорового человека вырабатывается устойчивый иммунный ответ на чужие типы клеток, происходит клиническое выздоровление, подобное тому, что происходит при гриппе. Это огромный шаг вперед в понимании того, что движет восстановлением организма в случае данной инфекции", - утверждают австралийские ученые.

Примечательно, что борьба иммунитета с коронавирусом протекает бессимптомно. Это доказал недавний случай, который произошел в Австралии. В Королевскую больницу поступила 40-летняя женщина, которая ранее отличалась устойчивостью к вирусным инфекциям. У неё обнаружили коронавирус. Также медиками было зафиксировано увеличение количества клеток иммунной системы, которые противодействовали недугу.Медики сделали прогноз, что иммунная система женщины победит COVID-19 через три дня. Прогноз врачей сбылся.