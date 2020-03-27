Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19

«Полученные результаты могут быть очень полезными для понимания иммунных реакций при заболевании COVID-19, а также способны сыграть ключевую роль в разработке вакцины против коронавируса», - заявили об этом авторы исследовательского проекта.

«Спустя три дня после поступления пациентки мы увидели в ее крови возросшие популяции нескольких иммунных клеток, которые часто являются признаком выздоровления при заражении гриппом. Мы предположили, что наша подопечная выздоровеет через трое суток. Так и произошло», - рассказали научные специалисты.

«Мы увидели, что хотя COVID-19 вызывается новым вирусом, у здорового в целом человека вырабатывается устойчивый иммунный ответ на различные типы клеток, и это связано с клиническим выздоровлением, подобным тому, что происходит при гриппе. Это огромный шаг вперед в понимании того, что движет восстановлением организма в случае данной инфекции», - констатировали эксперты.