Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19
Австралийские ученые смогли детально увидеть, как иммунная система человека после заражения новым корнавирусом начинает бороться с COVID-19 и побеждает ее. Об их исследовании подробно рассказывается в журнале «Nature Medicine».
Как сообщает MedikForum.ru, работа ученых Мельбурнского университета, проведенная совместно с врачами Королевской больницы Мельбурна, свидетельствует: сильный иммунитет может успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции и побеждать ее, не допуская возникновения угрожающих жизни последствий.
«Полученные результаты могут быть очень полезными для понимания иммунных реакций при заболевании COVID-19, а также способны сыграть ключевую роль в разработке вакцины против коронавируса», - заявили об этом авторы исследовательского проекта.
Ими были проанализированы иммунные реакции одного из первых в Австралии пациентов с новым коронавирусом – женщины возрастом 40 лет. Она была помещена в больницу с симптомами COVID-19, которые не были тяжелыми. До своей госпитализации пациентка отличалась хорошим, крепким здоровьем.
Ученые взяли у нее несколько образцов крови, чтобы изучить особенности иммунного ответа.
«Спустя три дня после поступления пациентки мы увидели в ее крови возросшие популяции нескольких иммунных клеток, которые часто являются признаком выздоровления при заражении гриппом. Мы предположили, что наша подопечная выздоровеет через трое суток. Так и произошло», - рассказали научные специалисты.
Данное наблюдение подтверждает справедливость утверждения о том, что сильный иммунитет человека достаточно хорошо справляется с проникающими в организм возбудителями заболеваний, даже если прежде с ними не сталкивался, считают ученые. Это лишний раз доказывает, насколько важно иметь хорошее здоровье, предпринимая для его поддержания и сохранения определенные усилия (в частности, контроль веса, давления и сахара в крови, употребление в пищу полезных продуктов, отказ от курения, чрезмерной алкоголизации, соблюдение физической активности).
«Мы увидели, что хотя COVID-19 вызывается новым вирусом, у здорового в целом человека вырабатывается устойчивый иммунный ответ на различные типы клеток, и это связано с клиническим выздоровлением, подобным тому, что происходит при гриппе. Это огромный шаг вперед в понимании того, что движет восстановлением организма в случае данной инфекции», - констатировали эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врач не советует именно сейчас предпринимать активные попытки по укреплению иммунитета.
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