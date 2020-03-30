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Сколько заплатят безработным москвичам из-за карантина?

Сколько заплатят безработным москвичам из-за карантина?

В воскресенье вечером 29 марта, мэрия Москвы обновила распоряжение мэра Сергея Собянина от 5 марта 2020 года, в котором были названы суммы компенсации, которые безработные граждане получат в период карантина и после него. Речь идет как о тех, кто уже состоит на учете в службе занятости и получает пособие по безработице, так о тех, кто потеряет работу в период карантина, введенного из-за коронавируса. Выплаты будут производится за счет бюджета Москвы.

"В период с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан,производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу(далее – региональная компенсация) за счет средств бюджета города Москвы. Для безработных граждан региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и региональной компенсации составляла 19 500 рублей", - говорится в обновленном указе мэра Сергея Собянина.

Мэр написал в своем блоге, что благодаря введенным мерам, количество передвижений по столице сократилось на две трети, что хорошо для замедления распространения коронавируса. С другой стороны он посетовал, что далеко не все соблюдают карантинные меры, не относятся серьезно к опасности, воспринимая карантин как обычные выходные дни.

Поэтому в Москве вводится более жесткие требования к самоизоляции: причины для выхода из дома ограничиваются походом в ближайший продуктовый магазин, аптеку или выгул собаки в радиусе 100 метров от места жительства.

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Теги : коронавирус, карантин, Москва, безработица
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