Сколько заплатят безработным москвичам из-за карантина?

"В период с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан,производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу(далее – региональная компенсация) за счет средств бюджета города Москвы. Для безработных граждан региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и региональной компенсации составляла 19 500 рублей", - говорится в обновленном указе мэра Сергея Собянина.

Мэр написал в своем блоге, что благодаря введенным мерам, количество передвижений по столице сократилось на две трети, что хорошо для замедления распространения коронавируса. С другой стороны он посетовал, что далеко не все соблюдают карантинные меры, не относятся серьезно к опасности, воспринимая карантин как обычные выходные дни.Поэтому в Москве вводится более жесткие требования к самоизоляции: причины для выхода из дома ограничиваются походом в ближайший продуктовый магазин, аптеку или выгул собаки в радиусе 100 метров от места жительства.Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.