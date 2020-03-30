Коронавирус в Италии: "еще не плато, но хороший знак"

«Мы наблюдаем замедление», - сказал в интервью газете Il Corriere della Sera вирусолог Миланского университета Фабрицио Преглиаско. - Это еще не плато, но это хороший знак».

Продление жесткого карантина в Италии

«Меры, срок действия которых истекает 3 апреля, неизбежно будут продлены», - говорит Бочча итальянскому телеканалу Sky TG24. - Я думаю, что говорить о повторном открытии неуместно и безответственно».