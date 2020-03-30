Коронавирус в Италии: "еще не плато, но хороший знак"
В Европе, где число погибших от коронавируса превысило 20 000 человек, по-прежнему не уменьшается количество жертв в эпицентре пандемии - Италии. За последние сутки было зафиксировано 756 (по официальным данным на 29 марта). Но оптимизм внушает небольшое снижение (в среднем на 5%) количества новых инфицированных коронавирусом.
Ежедневный рост числа случаев инфицирования замедлился до 5,6% в воскресенье 29 марта - самый низкий показатель с тех пор, как итальянские официальные лица начали отслеживать случаи после первой смерти 21 февраля.
В эпицентре пандемии, в районе Милана, где число случаев заболевания ежедневно увеличивалось ежедневно, количество итальянцев, получающих интенсивную терапию, практически не изменилось.
«Мы наблюдаем замедление», - сказал в интервью газете Il Corriere della Sera вирусолог Миланского университета Фабрицио Преглиаско. - Это еще не плато, но это хороший знак».
Италия закрыла школы в начале марта, и начала постепенно вводить карантин, постепенно ужесточая его, пока почти все магазины не были закрыты 12 марта.
Продление жесткого карантина в ИталииИ хотя блокирование, которое официально должно закончиться 3 апреля, является экономически болезненным, официальные лица, похоже, полны решимости продлить его, пока коронавирус не будет окончательно остановлен.
Министр по региональным вопросам Франческо Бочча сказал, что перед правительством стоит вопрос не о том, будет ли он продлен, а о том, как долго.
«Меры, срок действия которых истекает 3 апреля, неизбежно будут продлены», - говорит Бочча итальянскому телеканалу Sky TG24. - Я думаю, что говорить о повторном открытии неуместно и безответственно».
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