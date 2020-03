Пик COVID-19 прогнозируется на середину апреля

Исследование проводилось силами экспертов Institute for Health Metrics and Evaluation, которые оценили доступные медицинские ресурсы и ожидаемую потребность в них во всех 50 штатах. Была сделана поправка на количество случаев и рост смертности за последние дни по каждому штату, а также воздействие мер социального дистанцирования. Аналитики пришли к выводу о том, что в Иллинойсе достаточно коек в больницах, но в ближайшем будущем сформируется их нехватка на уровне 15% в реанимационных отделениях.Учитывается вклад мер по изоляции и социальному дистанцированию, но все равно ожидается, что в штате к 4 августа скончается от коронавируса 2 454 человек. Сделан прогноз и по стране в целом. Ожидается, что пиковая потребность в медицинской помощи из-за COVID-19 наступит 14 апреля, когда потребуются 232 000 коек при их нехватке в районе 50 000. К 4 августу от коронавирусной инфекции умрет 81 114 американцев, что несколько превышает среднюю смертность в стране от гриппа, составляющую около 50 000 человек в год. Сделавший прогноз институт финансируется за счет щедрых грантов Фонда Билла и Мелинды Гейтс.Губернатор Иллинойса уже заявил, что будет опираться в своей работе на данные ученых. И что через несколько недель в штате наступит развязка эпидемии, после чего все пойдет на спад. Ожидается, что резкой нехватки коек в местных больницах не будет. А вот пик эпидемии в Нью-Йорке должен пройти 6 апреля с нехваткой до трети больничных коек. К 4 августу здесь скончаются 10 243 человека, пишет Evanston Now . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ