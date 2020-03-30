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Для остановки COVID-19 Индии требуется карантин на 49 дней

Индия

Соблюдать его в стране, где десятки миллионов граждан живут в ужасающей нищете, довольно проблематично. Вряд ли они смогут не выходить из дома полтора месяца.

Ученые Кембриджского университета в Великобритании рассчитали, что для преодоления пандемии коронавируса в Индии стране требуется строгий 49-дневный карантин. Это позволит не допустить большого количества заражённых и умерших. Следовательно, уже введённый властями 21-дневный карантин может быть недостаточным, так как после его завершения ожидается повторная вспышка числа заболевших. Эта модель впервые учитывает возрастные и социальные структуры индийского населения, а также оценивает воздействие так называемого социального дистанцирования.

Карантин требует от граждан Индии перейти на дистанционную работу, закрыть все школы и другие учебные заведения, не покидать свои жилища кроме тех случаев, когда это требуется для покупки продуктов или обращения за медицинской помощью. Однако довольно сложно представить тотальный локдаун в стране, где десятки миллионов граждан проживают, мягко говоря, в нечеловеческих условиях. Во многих индийских семьях приходится по 2 человека на один квадратный метр жилья, и их «апартаменты» ненамного отличаются от недоквартир, распространенных, к примеру, в Гонконге. В них нет удобств, жаркий климат страны приведет к смертям миллионов людей, если их реально запрут в домах.

Сложно представить, чтобы граждане добровольно согласились не выходить из жилищ в течение полутора месяцев. Вряд ли найдется и такое количество полицейских и солдат, способных контролировать обширное население. Количество граждан в Индии чуть уступает Китаю и приближается к полутора миллиардам человек. Это одна из самых густонаселённых стран планеты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : COVID-19, Индия
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Для остановки COVID-19 Индии требуется карантин на 49 дней
Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь
Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус