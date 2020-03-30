Германия в борьбе с коронавирусом делает ставку на южнокорейскую модель
В гонке против коронавируса Германия делает ставку на широкомасштабное тестирование и карантин для разрыва цепи заражения - стратегия, заимствованная у Южной Кореи, успех которой в замедлении вспышки болезни стал предметом зависти для всего мира.
По словам чиновников, в Германии уже проводится больше тестов на коронавирус, чем в любой другой европейской стране, с частотой от 300 000 до 500 000 в неделю.
Но правительство канцлера Ангелы Меркель стремится увеличить это число как минимум до 200 000 тестов в день, согласно документу министерства внутренних дел, опубликованному несколькими немецкими СМИ.
Цель состоит в том, чтобы проверить всех, кто подозревает, что они заразились коронавирусом, а также весь круг людей, вступивших в контакт с подтвержденным случаем.
Текущие критерии тестирования ориентированы на тех, кто имеет симптомы коронавируса COVID-19 или имел контакт с подтвержденным случаем.
Игра на опережениеСогласно документу, идея состоит в том, чтобы перейти от тестов, «подтверждающих ситуацию», к тестам, которые «опережают ее».
Важнейшим оружием в битве будет использование данных о местонахождении смартфонов для отслеживания последних перемещений пациента, для более точного обнаружения и изоляции потенциально инфицированных людей.
Низкая смертность в ГерманииВ Германии на сегодняшний день зафиксировано 389 смертей из более 52 000 случаев заражения коронавирусом. Смертность составляет 0,7 процента - по сравнению с примерно 10% в наиболее пострадавшей Италии и 8% в Испании.
Но министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что страна может столкнуться с «штормом» новых случаев заболевания в ближайшие недели.
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