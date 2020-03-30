30-03-2020 14:34 - Британцы начали красть куриц30-03-2020 14:22 - Коронавирус принялся за молодежь30-03-2020 14:16 - В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию30-03-2020 14:04 - За сутки в Москве коронавирусом заразились 17 детей30-03-2020 13:18 - Германия в борьбе с коронавирусом делает ставку на южнокорейскую модель30-03-2020 13:14 - За сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом в России30-03-2020 13:01 - Не парацетамолом единым: министр здравоохранения Дона назвала глупостью народную любовь к популярному лекарству30-03-2020 12:40 - Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь30-03-2020 12:36 - Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус30-03-2020 12:15 - Глава нижегородского Заксобрания призвал сообщать о провокациях, связанных с коронавирусом «для немедленного реагирования и наказания»30-03-2020 11:56 - Коронавирус встал на пути отношений между Доном и Кубанью30-03-2020 11:39 - Пик COVID-19 прогнозируется на середину апреля30-03-2020 11:34 - Всем сидеть: в Москве объявлен тотальный карантин по коронавирусу30-03-2020 11:19 - Коронавирус в Италии: "еще не плато, но хороший знак"30-03-2020 10:53 - 300 граждан Ирана насмерть отравились древесным спиртом

Германия в борьбе с коронавирусом делает ставку на южнокорейскую модель

Германия в борьбе с коронавирусом делает ставку на южнокорейскую модель

В гонке против коронавируса Германия делает ставку на широкомасштабное тестирование и карантин для разрыва цепи заражения - стратегия, заимствованная у Южной Кореи, успех которой в замедлении вспышки болезни стал предметом зависти для всего мира.

По словам чиновников, в Германии уже проводится больше тестов на коронавирус, чем в любой другой европейской стране, с частотой от 300 000 до 500 000 в неделю.
Но правительство канцлера Ангелы Меркель стремится увеличить это число как минимум до 200 000 тестов в день, согласно документу министерства внутренних дел, опубликованному несколькими немецкими СМИ.

Цель состоит в том, чтобы проверить всех, кто подозревает, что они заразились коронавирусом, а также весь круг людей, вступивших в контакт с подтвержденным случаем.
Текущие критерии тестирования ориентированы на тех, кто имеет симптомы коронавируса COVID-19 или имел контакт с подтвержденным случаем.

Игра на опережение

Согласно документу, идея состоит в том, чтобы перейти от тестов, «подтверждающих ситуацию», к тестам, которые «опережают ее».
Важнейшим оружием в битве будет использование данных о местонахождении смартфонов для отслеживания последних перемещений пациента, для более точного обнаружения и изоляции потенциально инфицированных людей.

Низкая смертность в Германии

В Германии на сегодняшний день зафиксировано 389 смертей из более 52 000 случаев заражения коронавирусом. Смертность составляет 0,7 процента - по сравнению с примерно 10% в наиболее пострадавшей Италии и 8% в Испании.

Но министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что страна может столкнуться с «штормом» новых случаев заболевания в ближайшие недели.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус, Германия
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Британцы начали красть куриц
Коронавирус принялся за молодежь
В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию