За сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом в России
Число заражений коронавирусной инфекцией в России увеличилось более чем до трехсот в сутки. Согласно сообщению оперативного штаба по борьбе с болезнью, за предыдущие сутки в стране подтверждено 302 случая заражения, 212 — в Москве.
Кроме того, случаи заражения COVID-19 выявлены еще в 34 регионах:
15 — в Коми;
8 — в Санкт-Петербурге;
7 — в Московской области;
5 — в Бурятии;
4 — в Архангельской области;
по 3 — в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Адыгее и Дагестане;
по 2 — во Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Рязанской, Саратовской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Марий Эл, а также Красноярском и Пермском краях;
по 1 — в Калужской, Тульской, Оренбургской, Новосибирской, Липецкой, Иркутской, Калининградской, Тверской областях, Калмыкии и Хакасии, в Ставропольском и Алтайском краях.
15 — в Коми;
8 — в Санкт-Петербурге;
7 — в Московской области;
5 — в Бурятии;
4 — в Архангельской области;
по 3 — в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Адыгее и Дагестане;
по 2 — во Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Рязанской, Саратовской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Марий Эл, а также Красноярском и Пермском краях;
по 1 — в Калужской, Тульской, Оренбургской, Новосибирской, Липецкой, Иркутской, Калининградской, Тверской областях, Калмыкии и Хакасии, в Ставропольском и Алтайском краях.
Впервые случаи заражения коронавируса подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836, передает РБК.
За сутки в России зафиксирован один случай смерти от коронавируса: умер больной в Псковской области, ранее скончались еще восемь человек.
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