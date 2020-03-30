За сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом в России



Число заражений коронавирусной инфекцией в России увеличилось более чем до трехсот в сутки. Согласно сообщению оперативного штаба по борьбе с болезнью, за предыдущие сутки в стране подтверждено 302 случая заражения, 212 — в Москве. Число заражений коронавирусной инфекцией в России увеличилось более чем до трехсот в сутки. Согласно сообщению оперативного штаба по борьбе с болезнью, за предыдущие сутки в стране подтверждено 302 случая заражения, 212 — в Москве.





Кроме того, случаи заражения COVID-19 выявлены еще в 34 регионах:

15 — в Коми;

8 — в Санкт-Петербурге;

7 — в Московской области;

5 — в Бурятии;

4 — в Архангельской области;

по 3 — в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Адыгее и Дагестане;

по 2 — во Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Рязанской, Саратовской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Марий Эл, а также Красноярском и Пермском краях;

по 1 — в Калужской, Тульской, Оренбургской, Новосибирской, Липецкой, Иркутской, Калининградской, Тверской областях, Калмыкии и Хакасии, в Ставропольском и Алтайском краях.





Впервые случаи заражения коронавируса подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836, передает РБК



