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Эпидемия в Великобритании начинает замедляться

Эпидемия

Количество зараженных на Туманном Альбионе снижается, что говорит о прохождении пика эпидемии. Но число смертей пока будет расти, как полагают эксперты.

Первая приятная новость из Европы, связанная с эпидемией COVID-19. Профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон (Neil Ferguson), главный советник правительства страны по вопросам инфекций и эпидемий, заявил, что нынешняя коронавирусная пандемия на Туманном Альбионе начинает замедляться. При этом, по мнению профессора Фергюсона, реальное число зараженных в стране намного выше официально установленного и составляет около двух миллионов человек. Поэтому в ближайшие дни смертность будет продолжать расти, пока также естественным путем не достигнет пика и не пойдет на спад.

Аналогичное мнение высказал и ведущий американский эпидемиолог профессор Майкл Левитт. Он отметил, что эпидемии в Италии и Нью-Йорке (главный эпицентр в США) начинают замедляться. Ранее профессор Фергюсон призвал власти Британии усадить всю страну на карантин, ведь в противном случае смертность от эпидемии составила бы 250 тысяч человек. Более жесткие меры, судя по всему, начинают действовать, число инфицированных снижается день ото дня.

Впрочем, это может быть связано с методикой тестирования. Тесты делают только тем, у кого появились симптомы, а более 60% жертв COVID-19 переносят ее без всяких симптомов. Именно поэтому Фергюсон считает, что коронавирус уже имеется у 2% жителей страны и не менее чем у 3% обитателей Лондона. Британия предпринимает беспрецедентные шаги по сдерживанию эпидемии. Свыше 20 000 бывших сотрудников медицинских учреждений, уже вышедших на пенсию, приняли решение в этот непростой период вернуться на работу и помогать пациентам, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : COVID-19, завершение эпидемии
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Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем
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