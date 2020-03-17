В США грипп убил 144 ребенка, коронавирус - ни одного
В этом году эпидемия обычного гриппа в США уже унесла жизни 144 детей. Коронавирусная инфекция не вызывала ни одной смерти в этой возрастной категории.
Ученые утверждают, что коронавирус намного опасней гриппа, и смертность от него составляет 3,4%. Этот показатель выводится из количества официально зарегистрированных случаев болезни и числа умерших от нее. Если последняя цифра рассчитана довольно точно, то реальное число зараженных может быть в 10-100 раз больше. Известно, что у большинства пациентов COVID-19 вызывает умеренные симптомы или не вызывает никаких. Если предположить, что цифра заболевших занижена в 100 раз, смертность от коронавируса не будет отличаться от смертности при гриппе.
К примеру, в США нынешняя эпидемия гриппа уже унесла жизни 22 000 человек, из которых 144 – дети моложе 10. В мире грипп убивает около 650 тысяч людей каждый год, в США - около 50 тысяч. Из 4 100 заболевших COVID-19 в США лишь незначительный процент это дети. Из 71 умершего - ни одного ребенка. Пока что в мире не зафиксировано смертей детей моложе 10 лет от COVID-19. И это существенный показатель, отличающий вирус от обычного гриппа, не щадящего маленьких детей при развитии осложнений.
Нынешняя эпидемия гриппа в США протекает тяжелей, чем вспышка свиного гриппа H1N1 в 2009. В частности, выросло число госпитализаций детей и подростков с осложнениями гриппа в возрасте от 5 до 17. Большинство детей не заболевают COVID-19. При инфицировании риск развития осложнений исчисляется тысячными долями процента, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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