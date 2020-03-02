Каковы шансы умереть от коронавируса
Этот вопрос сегодня задают миллионы людей в разных странах мира. Эпидемия набирает обороты, и число заражений за пределами Китая стремительно растет.
Сотни людей в разных странах мира ежедневно заражаются коронавирусом COVID-19, появились даже слухи о том, что инфекцию выявили у Папы Римского. Один из самых актуальных вопросов на сегодня - какова смертность при этой болезни, и кому грозит риск смерти? COVID-19 почти не вызывает симптомов у детей, равно как и смертности у пациентов моложе 10 лет. С одной стороны, это хорошо. С другой, дети заражают взрослых людей, особенно пожилых, у кого риск смерти максимален. Вот почему в целом ряде регионов и стран срочно закрыли школы. По данным китайских ученых, смертность от коронавируса в категории от 10 до 50 лет составляет 0,2-0,4%, затем начинает резко увеличиваться.
После 50 лет показатель вырастает до 1,3%, после 60 - до 3,6%, после 70 - до 8%, а после 80 вообще до 14,8%. Это связано не только с тем, что у людей с возрастом иммунитет становится слабее, но и с тем, что в старости человек имеет массу хронических болезней, включая гипертонию, диабет или нарушения легких. Недуги резко ухудшают течение коварного вируса COVID-19, напоминает The Daily Mail.
"Китаю удалось добиться приостановки эпидемии, число заново заразившихся устойчиво падает, - говорит профессор медфакультета Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон (Neil Ferguson). - В Италии вирус сейчас распространяют тысячи разъехавшихся по стране людей. В Иране десятки тысяч, если не больше. С огромной степенью погрешности мы подсчитали, что 1% инфицированных умрет, но может быть в 4 раза больше или меньше. При самых тяжелых эпидемиях гриппа второй половины прошлого века в 1957 и в 1968 смертность составляла 0,25%, при испанке в 1918 - 4%. Тогда умерло от 40 до 50 млн человек". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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