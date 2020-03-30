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Профессор Шумилов назвал сроки спада пандемии коронавируса

коронавирус

Новый коронавирус становится менее агрессивным, и спад пандемии, вызванной им, может наступить в обозримом будущем. Мнение об этом высказал в беседе с РИА Новости московский врач, профессор Владимир Шумилов.

Как сообщает MedikForum.ru, названный профессором Шумиловым срок спада пандемии коронавируса – это апрель. То есть, уже через месяц можно будет ощутить реальное снижение показателей заболеваемости, считает ученый.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - заявил заведующий отделом науки 67-й московской больницы Владимир Шумилов.

До этого главный эпидемиолог Минздрава РФ академик Николай Брико сказал о том, что коронавирус относится к инфекциям, имеющим четко выраженный сезонный характер, и спад его пандемии будет все более отчетливым с приближением лета. По словам эпидемиолога, активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая. Говоря об этом, он отметил, что «таковы естественные процессы распространения инфекции».

Напомним, Китай официально объявил о прекращении эпидемии нового коронавируса в стране.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прогноз о скором окончании пандемии коронавируса был озвучен нобелевским лауреатом Майклом Левиттом, который в свое время точно рассчитал, как будет развиваться его вспышка в КНР.
Теги : коронавирус
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