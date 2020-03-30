Вирусолог заявил о невозможности искоренить коронавирус

«Он не исчезнет, так как хорошо передается, и уже очень широко распространился, существует во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус остается с нами навсегда», - сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщает MedikForum.ru, атипичную пневмонию, с которой часто сравнивают новый коронавирус, ученым и медикам, победить удалось – в природе провоцирующий ее вирус не существует. Но, пояснил вирусолог, вызываемую коронавирусом инфекцию COVID-19 все же нельзя сопоставлять с данным заболеванием.Ученый заявил, что на искоренение нового вируса «надежды нет».Также Лукашев допустил, что в Китае, объявившем о победе над эпидемией COVID-19, может начаться вторая волна распространения вируса. По его словам, страна продолжает жить на «пороховой бочке» из-за приезжающих туда людей, потенциальных носителей вируса.В то же время вирусолог убежден: коронавирус перестанет быть общественно опасным. Думать так позволяет способность человеческого организма вырабатывать иммунитет в ответ на заболевание коронавирусной инфекцией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российский ученый, профессор Шумилов, назвал скорые сроки спада пандемии коронавируса.