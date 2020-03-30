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Вирусолог заявил о невозможности искоренить коронавирус

врач в медицинской маске

Российский вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, заявил о том, что искоренить новый коронавирус не получится – с людьми он уже останется навсегда.

Как сообщает MedikForum.ru, атипичную пневмонию, с которой часто сравнивают новый коронавирус, ученым и медикам, победить удалось – в природе провоцирующий ее вирус не существует. Но, пояснил вирусолог, вызываемую коронавирусом инфекцию COVID-19 все же нельзя сопоставлять с данным заболеванием.

Ученый заявил, что на искоренение нового вируса «надежды нет».

«Он не исчезнет, так как хорошо передается, и уже очень широко распространился, существует во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус остается с нами навсегда», - сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также Лукашев допустил, что в Китае, объявившем о победе над эпидемией COVID-19, может начаться вторая волна распространения вируса. По его словам, страна продолжает жить на «пороховой бочке» из-за приезжающих туда людей, потенциальных носителей вируса.

В то же время вирусолог убежден: коронавирус перестанет быть общественно опасным. Думать так позволяет способность человеческого организма вырабатывать иммунитет в ответ на заболевание коронавирусной инфекцией.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российский ученый, профессор Шумилов, назвал скорые сроки спада пандемии коронавируса.
Теги : коронавирус
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