Переболевшие COVID-19 могут оставаться носителями вируса и заражать других

«Можно иметь антитела к вирусу, но и одновременно сам вирус. Такое происходит с носителями гепатитов В, С», - пояснил вирусолог.

Как сообщает MedikForum.ru, заявление о том, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут после своего выздоровления заражать других, сделал директор центра изучения и исследований Безансона вирусолог Филипп Гумберт. Признание эксперта прозвучало на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при ООН в Женеве.По словам ученого, человек может выздороветь, но при этом вирус способен оставаться в его носоглотке и распространяться на других людей.В этой связи Гумберт заявил о необходимости повторных тестов для переболевших COVID-19 и вылечившихся пациентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые рекомендуют обращать внимание на ощущение после пробуждения – оно может оказаться предвестником заражения COVID-19.