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Переболевшие COVID-19 могут оставаться носителями вируса и заражать других

коронавирус

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, могут впоследствии оставаться носителями заболевания и заражать других. Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает MedikForum.ru, заявление о том, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут после своего выздоровления заражать других, сделал директор центра изучения и исследований Безансона вирусолог Филипп Гумберт. Признание эксперта прозвучало на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при ООН в Женеве.

По словам ученого, человек может выздороветь, но при этом вирус способен оставаться в его носоглотке и распространяться на других людей.

«Можно иметь антитела к вирусу, но и одновременно сам вирус. Такое происходит с носителями гепатитов В, С», - пояснил вирусолог.

В этой связи Гумберт заявил о необходимости повторных тестов для переболевших COVID-19 и вылечившихся пациентов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые рекомендуют обращать внимание на ощущение после пробуждения – оно может оказаться предвестником заражения COVID-19.
Теги : коронавирус
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