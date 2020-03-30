Новосибирская областная больница поменяла режим работы
Руководство медицинского учреждения попросило пациентов по возможности оставаться дома, быть осторожными и соблюдать рекомендации врачей.
Из-за опасности коронавируса новосибирская областная больница с 30 марта изменила порядок работы, сообщает пресс-служба клиники.
Стационар больницы временно прекратил плановую госпитализацию больных и плановые операции. Лаборатория контактной коррекции зрения также на время прекратила работу. Оказание платных услуг пока не производится.
А вот областная поликлиника продолжит работу, так же будет работать и дневной стационар, где оказывается специализированная медицинская помощь.
Ранее МедикФорум рассказал о заболевшем коронавирусом новосибирце, которого отправили в инфекционную больницу по суду.
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