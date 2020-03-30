30-03-2020 19:10 - Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства30-03-2020 19:09 - «Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов30-03-2020 18:53 - Карантин по короновирусу побудил нижегородский портал «Серафимова земля» начать онлайн-трансляции богослужений30-03-2020 18:51 - Вирусолог заявил о невозможности искоренить коронавирус30-03-2020 18:39 - Введение жестких ограничительных мер может привести к новой вспышке коронавируса осенью30-03-2020 18:04 - Заражение COVID-19. Легкие симптомы, которые нельзя игнорировать30-03-2020 18:03 - Из-за карантина в Европе началась волна домашнего насилия30-03-2020 17:56 - Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами30-03-2020 17:39 - Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко30-03-2020 17:29 - Нижегородский губернатор распорядился организовать контроль за нижегородцами, которые возвращаются из-за рубежа30-03-2020 17:25 - Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-1930-03-2020 17:09 - 44-летняя супруга премьера Канады вылечилась от коронавируса30-03-2020 17:07 - Все домой: ростовчан будут громко призывать к самоизоляции30-03-2020 17:03 - Профессор Шумилов назвал сроки спада пандемии коронавируса30-03-2020 16:44 - В связи с карантином по COVID-19 в поликлинике нижегородского онкодиспансера появились телемедицинские консультации

Новосибирская областная больница поменяла режим работы

Новосибирская областная больница поменяла режим работы

Руководство медицинского учреждения попросило пациентов по возможности оставаться дома, быть осторожными и соблюдать рекомендации врачей.

Из-за опасности коронавируса новосибирская областная больница с 30 марта изменила порядок работы, сообщает пресс-служба клиники.

Стационар больницы временно прекратил плановую госпитализацию больных и плановые операции. Лаборатория контактной коррекции зрения также на время прекратила работу. Оказание платных услуг пока не производится.

А вот областная поликлиника продолжит работу, так же будет работать и дневной стационар, где оказывается специализированная медицинская помощь.

Ранее МедикФорум рассказал о заболевшем коронавирусом новосибирце, которого отправили в инфекционную больницу по суду.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства
«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов
Новосибирская областная больница поменяла режим работы