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Жителя Новосибирска с коронавирусом отправят в больницу по суду

Жителя Новосибирска с коронавирусом отправят в больницу по суду

Мужчина с подтвержденным диагнозом категорически отказывался ложиться в инфекционную больницу

30 марта стало известно о девятом новосибирце, у которого обнаружена коронавирусная инфекция.

В областном оперативном штабе рассказали, что заболевший и его супруга 15 марта прилетели в аэропорт Толмачево из Мюнхена. После прилета они находились на самоизоляции, на симптомы ОРВИ жалоб у них не было.

Однако, после взятых анализов выяснилось, что у главы семьи коронавирус. Диагноз подтвердили в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Новосибирец от госпитализации отказался, написав отказ.

По действующему в России закону, принудительная госпитализация возможно только после постановления суда. Иск был подан от имени областного управления Роспотребнадзора - он уже рассмотрен.

Теперь жителя города принудительно поместят в городскую инфекционную больницу принудительно.

Ранее МедикФорум рассказал о просьбе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к прокуратуре и трудовой инспекции - он попросил помощи в контроле за исполнением мер по противодействию коронавирусу.
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