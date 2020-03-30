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Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства

малахов

Больница в Апатитах Мурманской области получила от телеведущего канала «Россия 1» Андрея Малахова, уроженца этого города, десять кислородных концентраторов, дезсредства и маски для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.


«Мы очень благодарны Андрею Малахову за то, что он купил нам десять больших кислородных концентраторов, маски и дезсредства. Для нас это огромное подспорье, реально очень серьезная помощь», - сказал Ширяев. 


Врач также отметил, что значительную помощь больнице оказала компания «Фосагро», сообщает РИА Новости.


Апатиты и Кировск в Мурманской области оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. В частности, один из вернувшихся из-за границы жителей грубо нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом как минимум трех человек. Областные власти ограничили въезд в эти города.

Теги : Андрей Малахов, коронавирус, Апатиты
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