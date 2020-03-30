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Российские ученые создали три препарата для борьбы с коронавирусом

ученые

В России с участием специалистов Российской академии наук создали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения нового коронавируса. Об этом сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.


Он напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН разработали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал специалистов из Китая на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.


«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции», — сказал Чехонин, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированные учреждения.


Также Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали эффективную и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее разработанного в Японии для лечения инфекций, которые вызваны так называемыми РНК-вирусами, к которым относится и нынешний коронавирус. Преперат также готов для передачи на испытания.


Другой препарат, фортепрен, ранее разработали в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, которое применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных.


Эти три препарата заинтересовали Министерство здравоохранения России и на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических подразделений Академии наук и Минобрнауки, сообщает РИА Новости.

Теги : ученые, коронавирус, лечение
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