Вирус мутирует: вирусолог рассказала, почему COVID-19 начал поражать молодых людей

"Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что-то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным", - пояснила медик.

По состоянию на 30 марта количество инфицированных коронавирусом в мире составило 634 тысячи человек. В России COVID-19 оказались заражены 1836 человек, излечиться от недуга удалось 66 пациентам.