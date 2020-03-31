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Вирус мутирует: вирусолог рассказала, почему COVID-19 начал поражать молодых людей

Коронавирус стал опасен для молодых

Последняя статистика заболеваемости показывает, что коронавирус нового типа стал чаще поражать молодых людей. Еще месяц назад вирусологи считали, что молодежь обладает уверенным иммунитетом от недуга, а COVID-19 поражает только пожилых людей. Почему болезнь изменила своё поведение рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

"Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что-то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным", - пояснила медик.

По состоянию на 30 марта количество инфицированных коронавирусом в мире составило 634 тысячи человек. В России COVID-19 оказались заражены 1836 человек, излечиться от недуга удалось 66 пациентам.
Теги : коронавирус, мутации, пандемия, молодые люди
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