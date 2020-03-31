Медицинская маска принести больше вреда, чем пользы в условиях пандемии

"Нет никаких конкретных доказательств, чтобы предположить, что ношение масок массовым населением имеет какую-то особую выгоду. На самом деле есть некоторые доказательства, чтобы предположить обратное", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Он утверждает, что при надевании медицинской маски человек может прикасаться к лицу руками, что категорически запрещено в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Аналогичная опасность поджидает человека, если он снимает медицинскую маску.Райан в очередной раз решил напомнить людям, что медицинские маски должны использовать только зараженные и врачи.