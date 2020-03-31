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Медицинская маска принести больше вреда, чем пользы в условиях пандемии

Опасность медицинских масок

Медицинские маски необходимо использовать только людям, которые уже заразились коронавирусом, а также медикам, работающим с инфицированными. Использование масок здоровыми людьми может иметь противоположный эффект и повышать риск заболевания COVID-19. Такое мнение высказал глава комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он утверждает, что при надевании медицинской маски человек может прикасаться к лицу руками, что категорически запрещено в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Аналогичная опасность поджидает человека, если он снимает медицинскую маску.

Райан в очередной раз решил напомнить людям, что медицинские маски должны использовать только зараженные и врачи.

"Нет никаких конкретных доказательств, чтобы предположить, что ношение масок массовым населением имеет какую-то особую выгоду. На самом деле есть некоторые доказательства, чтобы предположить обратное", - подчеркнул представитель ВОЗ.


Теги : медицинские маски, пандемия, коронавирус
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