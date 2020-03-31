Врач рассказал о лекарстве от коронавируса, которое было создано 70 лет назад
Врач-терапевт Захар Лейкин рассказал изданию Russia Today о лекарстве, которым сегодня лечат больных от коронавируса нового типа. Примечательно, что оно было создано ещё 70 лет назад. Речь идёт о гидроксихлорохине. Этим препаратом на протяжении более полувека лечили больных малярией.
По мнению Лейкина, эффективность "забытого" препарата обусловлена тем, что у малярии и коронавируса есть общие механизмы, которые подавляют защиту клеток человеческого организма.
"Препарат может воздействовать на все этапы инфицирования клетки вирусом: прикрепление вируса, его проникновение, распаковка и воспроизведение. Доминирующая теория состоит в том, что применение гидроксихлорохина препятствует распаковке вируса внутри клетки", - пояснил терапевт.
Лейкин подчеркнул, что у гидроксихлорохин имеются и побочные эффекты. Препарат является слишком токсичным для организма, а также негативно воздействует на сетчатку глаза.
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