Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство

«Коронавирус и малярия могут иметь общие мишени, которые они используют для воздействия на здоровые клетки, подавления их механизма защиты и заражения», - пояснил врач.

«Установлено, что гидроксихлорохин может воздействовать на все этапы инфицирования клетки вирусом: прикрепление, проникновение внутрь, распаковка и воспроизведение. Доминирующее научное мнение сводится к тому, что лекарство эффективно прежде всего из-за своей способности препятствовать распаковке внутри клетки», - рассказал Лейкин.