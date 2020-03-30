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Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство

лекарство

Существует хорошо известное медикам лекарство, способное эффективно лечить коронавирусную инфекцию COVID-19. Этот препарат был назван в интервью медицинским директором фармацевтической компании «НоваМедика», врачом-терапевтом Захаром Лейкиным.

Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.

«Коронавирус и малярия могут иметь общие мишени, которые они используют для воздействия на здоровые клетки, подавления их механизма защиты и заражения», - пояснил врач.

По словам медика, пока доподлинно не известно, как именно противомалярийному лекарству удается уничтожать коронавирус. Механизмы его воздействия объясняются учеными пока на уровне гипотез.

«Установлено, что гидроксихлорохин может воздействовать на все этапы инфицирования клетки вирусом: прикрепление, проникновение внутрь, распаковка и воспроизведение. Доминирующее научное мнение сводится к тому, что лекарство эффективно прежде всего из-за своей способности препятствовать распаковке внутри клетки», - рассказал  Лейкин.

В то ж время лекарство, как и любой медпрепарат, обладает побочными действиями. Так, оно может быть токсичным для нейронов. Потому крайне важно использовать его в правильной дозировке.


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск заражения COVID-19 повышается при недостатке витамина D в организме человека.
Теги : коронавирус
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