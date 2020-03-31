Лекарство от инсульта может помочь пациентам с COVID-19
Для людей, болеющих COVID-19 с серьезными осложнениями, отсутствие аппарата искусственной вентиляции легких может быть смертным приговором.
Однако недавнее исследование нашло решение проблемы нехватки аппаратов. Лекарство, которое широко используют от инсульта, может помочь пациентам с новым коронавирусом.
Исследование сосредоточено на препарате под названием тканевой активатор плазминогена (tPA), который обычно используется для быстрого разжижения тромбов, вызывающих инсульты или сердечные приступы.
В то время как использование tPA хорошо изучено при инсульте и сердечном приступе, влияние на острую дыхательную недостаточность проводилось только на животных.
«tPA может потенциально иметь терапевтическую ценность при лечении тяжело больных пациентов с COVID-19, столкнувшихся с дыхательной недостаточностью», - считает доктор Роберт Глэттер, врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.
Глава исследования Майкл Яффе, профессор биологии и биоинженерии в Массачусетском технологическом институте, отметил, что планируется провести «сострадательное использование» препарата на пациентах с COVID-19, возможно уже через неделю, чтобы выяснить, помогает ли tPA.
Оставить комментарий