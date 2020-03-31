Лекарство от инсульта может помочь пациентам с COVID-19

«tPA может потенциально иметь терапевтическую ценность при лечении тяжело больных пациентов с COVID-19, столкнувшихся с дыхательной недостаточностью», - считает доктор Роберт Глэттер, врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Для людей, болеющих COVID-19 с серьезными осложнениями, отсутствие аппарата искусственной вентиляции легких может быть смертным приговором.Однако недавнее исследование нашло решение проблемы нехватки аппаратов. Лекарство, которое широко используют от инсульта, может помочь пациентам с новым коронавирусом.Исследование сосредоточено на препарате под названием тканевой активатор плазминогена (tPA), который обычно используется для быстрого разжижения тромбов, вызывающих инсульты или сердечные приступы.В то время как использование tPA хорошо изучено при инсульте и сердечном приступе, влияние на острую дыхательную недостаточность проводилось только на животных.Глава исследования Майкл Яффе, профессор биологии и биоинженерии в Массачусетском технологическом институте, отметил, что планируется провести «сострадательное использование» препарата на пациентах с COVID-19, возможно уже через неделю, чтобы выяснить, помогает ли tPA.