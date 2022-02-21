Почему у британской королевы хороший прогноз
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, но местные врачи настроены оптимистично. О причинах такого оптимизма рассказал известный доктор Мартин Скарр.
Недавно стало известно о том, что 95-летняя британская королева дала положительный ПЦР-тест на коронавирус. С учётом её глубоко преклонного возраста, она попадает в категорию наивысшего риска в связи с возможными тяжёлыми последствиями ковида. Однако не только возраст влияет на прогноз того или иного пациента. Необходимо учитывать другие важные факторы вроде наличия диабета, ожирения или гипертонии. Все три этих фактора, к слову, имеются в наличии у лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он гораздо моложе британской королевы, но его состояние намного тяжелее.
Кроме того, поводом для оптимизма может служить и собственно штамм Омикрон, который вызывает менее тяжёлую форму коронавируса, чем предыдущий Дельта-штамм. Наконец, британский монарх прошёл через вакцинацию и ревакцинацию, в его организме уже имеется изрядный запас антител, которые способны распознавать COVID-19 и бороться с ним. Привитые и ревакцинированные люди, как правило, переносят коронавирус легче. Но всё равно эта болезнь остаётся самой главной угрозой для пожилых и уязвимых людей. Тем более, что в последнее время здоровье в общем-то всегда довольно крепкой Елизаветы начало ослабевать.
В октябре прошлого года она была доставлена в больницу на два дня, причём диагноз не уточнялся. Через месяц королева растянула спину. На прошлой неделе во время одного из последних публичных мероприятий со своим участием королева выглядело довольно болезненно и даже сообщила гостям о там, что она не может нормально двигаться. К сожалению, вакцины намного менее эффективны у людей пожилых, которые из-за возраста имеют ослабленную иммунную систему. Но за здоровьем монарха наблюдают самые лучшие врачи в мире, и это один из поводов для надежды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Персоны
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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