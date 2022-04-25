Мадонна перенесла лечение стволовыми клетками

«Наконец-то я получу регенеративное лечение отсутствующего хряща!!» она написала. Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после 8 месяцев боли! Пожелайте мне удачи!»

«Счастлива, что смогла надеть свои костюмы после 10 месяцев операции на костылях и множества других физических проблем, и они подходят!», — написала она.

Симптомы повреждения хрящей

Боль в суставах, которая может продолжаться во время отдыха

Припухлость

Тугоподвижность суставов

Чувство скрежета в суставах

Наличие суставов, которые блокируются или поддаются