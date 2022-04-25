Мадонна перенесла лечение стволовыми клетками
У 63-летней королевы поп-музыки «отсутствовал хрящ» после драматической травмы на сцене незадолго до начала пандемии коронавируса. После восьми месяцев страданий от сильной боли из-за травмы она прошла курс регенеративной медицины колена. Но после операции не все было гладко. Звезда была на костылях в течение 10 месяцев, прежде чем публично сообщила в своих социальных сетях, что выздоровела.
Мадонна, получившая серию травм во время своего турне, сильно упала во время шоу Madame X в Париже в феврале 2020 года, из-за чего она расплакалась. Она боролась за сценой с помощью одного из своих танцоров и трости, после чего была вынуждена отменить выступления.
Спустя три месяца она объявила на своих страницах в социальных сетях, что проходит курс лечения.
«Наконец-то я получу регенеративное лечение отсутствующего хряща!!» она написала. Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после 8 месяцев боли! Пожелайте мне удачи!»
Регенеративная медицина относится к методам лечения, которые заменяют или регенерируют клетки и ткани человека, которые могут быть повреждены, для восстановления нормальной функции. В случае с Мадонной она восстанавливала поврежденную жесткую, гибкую ткань, известную как хрящ, которая действует как амортизатор для ее коленных суставов. Когда он поврежден, он может оставлять открытыми поверхности кости, создавая трение в суставе.
Но для Мадонны после операции все было не так, как обычно. У звезды были «физические проблемы», и в течение десяти месяцев ей требовались костыли. Через год после инцидента она снова зашла в соцсети. На этот раз анонсируем пересъемку документального фильма Madame X Tour.
«Счастлива, что смогла надеть свои костюмы после 10 месяцев операции на костылях и множества других физических проблем, и они подходят!», — написала она.
Симптомы повреждения хрящей
По данным NHS, симптомы повреждения хряща включают:
- Боль в суставах, которая может продолжаться во время отдыха
- Припухлость
- Тугоподвижность суставов
- Чувство скрежета в суставах
- Наличие суставов, которые блокируются или поддаются
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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