У взрослых с СДВГ высокий риск столкнуться с деменцией в пожилой возрасте

"В проспективном когортном исследовании приняли участие почти 110 000 взрослых. Когда испытуемые были включены в исследование около 20 лет назад, им было от 51 до 70 лет, и на тот момент у них не было ни СДВГ, ни диагноза деменция. При этом взрослые с СДВГ, получавшие психостимуляторы для лечения этого расстройства, не имели повышенного риска развития деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

СДВГ поражает не только молодых людей

Слишком распространенный диагноз

"СДВГ слишком часто диагностируется неправильно. Не всякое отсутствие концентрации является СДВГ, и не каждый беспокойный или невнимательный ребенок действительно страдает СДВГ. От 2 до 6 процентов всех детей и подростков страдают патологическими расстройствами внимания и двигательным беспокойством".

СДВГ до сих пор часто остается недиагностированным

СДВГ в зрелом возрасте

"В зрелом возрасте симптомы СДВГ существенно изменяются. Вместо гиперактивности взрослые с СДВГ страдают от очень сильного внутреннего беспокойства, которое лишает их сна по ночам. Они склонны к очень рискованному поведению, например, в дорожном движении".

У женщин СДВГ часто остается незамеченным

"Девочки с СДВГ склонны вести себя неприметно в школе и дома, не срывают уроки, но довольно невнимательны или мечтательны".

Риски нераспознанного СДВГ

Согласно новому исследованию, у тех, кто страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) во взрослом возрасте, вероятность развития деменции почти в три раза выше.СДВГ и деменция – как это сочетается? Такая связь может показаться удивительной, поскольку СДВГ преимущественно диагностируется у детей и подростков после того, как дома или в школе было замечено предположительно ненормальное поведение.Основными характеристиками являются гиперактивность, проявляющаяся в чрезмерном побуждении к движению, импульсивность, проявляющаяся в необдуманных поступках, и непродолжительная концентрация внимания, для которой характерны невнимательность и нарушение способности концентрироваться.Для СДВГ также характерны очень быстрые и сильные эмоциональные колебания. Это может вызвать чрезмерную эмоциональную реакцию, то есть внезапный гнев, глубокую печаль или даже бурную радость.Но, как и при многих психических заболеваниях, симптомы СДВГ могут сильно различаться. Отдельные симптомы могут различаться по степени тяжести и не всегда должны возникать одновременно.СДВГ или английская аббревиатура ADHD, обозначающая синдром дефицита внимания и гиперактивности, не является модным заболеванием, как иногда полагают. Это поведенческое расстройство существовало всегда, и для тех, кто действительно пострадал, оно является очень большим бременем.Поскольку отдельные симптомы могут различаться по степени тяжести и не всегда возникают одновременно, СДВГ часто не диагностируется. Пострадавшие часто страдают на протяжении всей своей жизни – на работе или в отношениях, например, потому, что они легко отвлекаются на работе, постоянно откладывают важные дела или потому, что сильные эмоциональные всплески создают напряжение в их отношениях.СДВГ начинается в детстве и подростковом возрасте и часто сохраняется и во взрослом возрасте. И это расстройство не очень хорошо изучено, особенно у взрослых, поскольку большинство исследований СДВГ проводится на детях.У пострадавших есть желание выполнить задачу, но это просто не работает: они чувствуют себя парализованными или заблокированными. Ваши проблемы с концентрацией, забывчивость или отсутствие планирования могут иметь очень негативные последствия, особенно в вашей профессиональной жизни.СДВГ часто не распознается, особенно у девочек и женщин. Мальчики чаще соответствуют гиперактивному типу. Соответственно, у мальчиков СДВГ в детстве диагностируют примерно в два раза чаще, чем у девочек.Будучи взрослыми женщинами, они часто справляются с бытом, семьей и работой – хотя и с большим усилием. Пострадавшие женщины обычно научились функционировать и обычно ведут себя более социально приемлемо, чем пораженные мужчины. По этой же причине заболевание реже выявляется у женщин.Если СДВГ не лечить, это может иметь далеко идущие последствия для повседневной жизни, работы и отношений. И, как показывает проведенное исследование, это может иметь серьезные последствия для здоровья даже в пожилом возрасте. Поэтому тем более важно как можно раньше поставить диагноз.Ранее МедикФорум писал о связи болезней ЖКТ и нехватки витаминов.

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