«Русская краса»: 41-летняя Ирина Пегова в кокошнике очаровала поклонников

«Вчерашняя Девица ... Царь-девица ! Обожаю нашего «конька-горбунка»!», - подписала снимок Ирина.

«Красавица Русская!!!!! Красна Девица!!!», «Это же просто царевна Лебедь!!!! Красавица!!!», «Красота сказочная!», «Русская краса», «Какая красота! Русская чистая красота», «Красота неимоверная», - отметили подписчики в комментариях.