  1. | | «Русская краса»: 41-летняя Ирина Пегова в кокошнике очаровала поклонников

«Русская краса»: 41-летняя Ирина Пегова в кокошнике очаровала поклонников

Ирина Пегова

Ирина Пегова – известная актриса театра и кино. Артистка легко меняет образы как на сцене, так и в жизни, не переставая удивлять многочисленных поклонников. В этот раз она предстала в амплуа русской красавицы в кокошнике.

41-летняя Пегова поделилась на своей странице в соцсети Instagram закулисным снимком со спектакля «Конек-горбунок» в МХТ им. Чехова. В постановке актриса исполняет одну из ролей, специально для которой она примерила кокошник с накладной косой и платье в традиционном русском стиле с внушительным декольте.



«Вчерашняя Девица ... Царь-девица ! Обожаю нашего «конька-горбунка»!», - подписала снимок Ирина.


Поклонники и «звездные» коллеги не смогли остаться равнодушными к такому образу любимой актрисы и сразу же осыпали ее комплиментами.

«Красавица Русская!!!!! Красна Девица!!!», «Это же просто царевна Лебедь!!!! Красавица!!!», «Красота сказочная!», «Русская краса», «Какая красота! Русская чистая красота», «Красота неимоверная», - отметили подписчики в комментариях.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что 44-летняя Яна Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье.
Теги : Ирина Пегова, звезды, стиль

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