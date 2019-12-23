«Русская краса»: 41-летняя Ирина Пегова в кокошнике очаровала поклонников
Ирина Пегова – известная актриса театра и кино. Артистка легко меняет образы как на сцене, так и в жизни, не переставая удивлять многочисленных поклонников. В этот раз она предстала в амплуа русской красавицы в кокошнике.
41-летняя Пегова поделилась на своей странице в соцсети Instagram закулисным снимком со спектакля «Конек-горбунок» в МХТ им. Чехова. В постановке актриса исполняет одну из ролей, специально для которой она примерила кокошник с накладной косой и платье в традиционном русском стиле с внушительным декольте.
«Вчерашняя Девица ... Царь-девица ! Обожаю нашего «конька-горбунка»!», - подписала снимок Ирина.
Поклонники и «звездные» коллеги не смогли остаться равнодушными к такому образу любимой актрисы и сразу же осыпали ее комплиментами.
«Красавица Русская!!!!! Красна Девица!!!», «Это же просто царевна Лебедь!!!! Красавица!!!», «Красота сказочная!», «Русская краса», «Какая красота! Русская чистая красота», «Красота неимоверная», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 44-летняя Яна Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье.
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