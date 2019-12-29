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Ольга Бузова официально призналась в новом романе

Ольга Бузова

Несколько лет назад у Ольги Бузовой произошел тяжелый разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым, после этой душевной травмы девушка не заводила отношений с мужчинами. Однако теперь одиночеству 33-летней Бузовой пришел конец.

В финальной серии шоу «План Б», в котором она должна была построить отношения, Ольга призналась, что на проекте ей этого сделать так и не удалось, зато у нее получилось с «планом Д».



Возлюбленным Бузовой оказался 26-летний блогер Давид Манукян, известный в Сети под псевдонимом DAVA. Ведущая «Дома-2» призналась, что сейчас очень счастлива с Манукяном и что они уже живут вместе.



Тем временем, газета «Комсомольская Правда» пишет о том, что Ольга и Давид даже собираются пожениться. Кроме того, к середине 2020 года пара планирует переехать в новую квартиру Бузовой площадью 220 квадратных метров.

Ранее наш портал «МедикФорум» писал о том, что 33-летняя певица Пелагея и ее супруг, 27-летний хоккеист Иван Телегин решили развестись.
Теги : Ольга Бузова, роман, звезды, отношения

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