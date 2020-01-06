Екатерина Климова показала редкое фото с четырьмя детьми

«Счастливо оставаться», - подписала снимок Климова.

«Как сестра», «Красивые дети и мамочка», «Не сразу поняла, где мама», «Где мама, где дети — ничего не разберешь», «Красивые дети и мамочка», «Екатерина, вы им как сестра», - отметили подписчики в комментариях.