Екатерина Климова показала редкое фото с четырьмя детьми
Новогодние праздники в самом разгаре, и российские звезды разъехались кто куда. Российская актриса Екатерина Климова вместе со всеми детьми, которых у нее четверо, отправилась на каникулы в дальние края.
На своей странице в соцсети Instagram 41-летняя артистка показала редкое фото, на котором она запечатлена вместе с двумя дочками и двумя сыновьями в аэропорту «Внуково» на стойке регистрации.
«Счастливо оставаться», - подписала снимок Климова.
Многие подписчики признались, что Екатерина выглядит не мамой, а старшей сестрой своих детей. Поклонники осыпали комплиментами актрису, восхитившись тем, как молодо она выглядит.
«Как сестра», «Красивые дети и мамочка», «Не сразу поняла, где мама», «Где мама, где дети — ничего не разберешь», «Красивые дети и мамочка», «Екатерина, вы им как сестра», - отметили подписчики в комментариях.
Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшую дочь Климова родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, двоих сыновей — во втором браке с актером Игорем Петренко, а отец младшей дочери – актер Гела Месхи.
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