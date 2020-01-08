37-летняя Наталья Подольская не постеснялась показаться в Сети без макияжа

«Как же круто иногда только вдвоём! Это действительно подарок на Рождество! Приглашу его сегодня в ресторан. Или он меня», - подписала романтический снимок Наталья.

«Натусик как девочка», «Наталья здесь как дочка Володьки», «Вы хорошая пара, очень друг другу подходите. А Наталья и прекрасна без макияжа», «Это кто? Дочка?», «Очень красивая женщина! Прекрасная семья! Обожаю их фото без миллиона слоев ретуши, показушных ми-ми. Все по-настоящему», - отметили подписчики в комментариях.