37-летняя Наталья Подольская не постеснялась показаться в Сети без макияжа
Новогодние праздники подходят к концу, но пока еще россияне, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса, могут насладиться каникулами. Этим и занимается Наталья Подольская вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым.
У себя на странице в соцсети Instagram 37-летняя певица опубликовала совместный кадр с супругом, отметив, что наконец-то они могут побыть вдвоем.
«Как же круто иногда только вдвоём! Это действительно подарок на Рождество! Приглашу его сегодня в ресторан. Или он меня», - подписала романтический снимок Наталья.
При этом на фото артистка запечатлена в домашней атмосфере, без грамма косметики на лице. Многие поклонники заметили, что без макияжа Подольская выглядит даже моложе.
«Натусик как девочка», «Наталья здесь как дочка Володьки», «Вы хорошая пара, очень друг другу подходите. А Наталья и прекрасна без макияжа», «Это кто? Дочка?», «Очень красивая женщина! Прекрасная семья! Обожаю их фото без миллиона слоев ретуши, показушных ми-ми. Все по-настоящему», - отметили подписчики в комментариях.
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